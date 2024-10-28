Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема примет «Аль-Джандаль»

В Кубке короля Саудовской Аравии пройдут матчи 1/8 финала.

В понедельник «Аль-Иттихад » примет «Аль-Джандаль».

Во вторник «Аль-Хилаль » Неймара сыграет в гостях с «Аль-Таи », «Аль-Наср » Криштиану Роналду встретится дома с «Аль-Таавуном».

Кубок короля Саудовской Аравии

1/8 финала

Календарь Кубка короля Саудовской Аравии

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.