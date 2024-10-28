Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема примет «Аль-Джандаль»
В Кубке короля Саудовской Аравии пройдут матчи 1/8 финала.
В понедельник «Аль-Иттихад» примет «Аль-Джандаль».
Во вторник «Аль-Хилаль» Неймара сыграет в гостях с «Аль-Таи», «Аль-Наср» Криштиану Роналду встретится дома с «Аль-Таавуном».
Кубок короля Саудовской Аравии
1/8 финала
Календарь Кубка короля Саудовской Аравии
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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