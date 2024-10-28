Силкин о «Динамо» и 4:3 с «Химками»: «С такой обороной далеко не уедут. Надо что-то с этим делать, иначе не смогут бороться за чемпионство» 

Сергей Силкин раскритиковал игру «Динамо» в обороне.

В воскресенье бело-голубые обыграли «Химки» (4:3) в Мир РПЛ и после 13 туров занимают 4-е место.

«Можно порадоваться за победу «Динамо» и нейтральных зрителей, увидевших увлекательный футбол. Но с такой обороной динамовцы далеко не уедут. Они атакуют большим количеством, но оставляют свободные зоны, которыми пользуются соперники в случае отбора мяча. Отсюда такое количество голов в ворота Андрея Лунева, без спасения которого их было бы еще больше.

Хорошо, что пока «Динамо» забивает достаточно для побед. Но долго идти вверху с такой обороной не получится, поэтому надо что-то с этим делать. Иначе «Динамо» не сможет бороться за чемпионство», – сказал бывший тренер «Динамо ».