В Ла Лиге не осталось команд, идущих без поражений. «Реал» и «Атлетико» проиграли в 11-м туре
В Ла Лиге не осталось команд, идущих без поражений.
В 11-м туре чемпионата Испании «Реал» уступил «Барселоне» (0:4), а «Атлетико» – «Бетису» (0:1). Мадридские клубы впервые проиграли в текущем розыгрыше турнира, теперь у всех команд лиги есть как минимум одно поражение.
Первое место в Ла Лиги занимает «Барселона», набравшая 30 очков. Следом идут «Реал» (24 балла), «Вильярреал» (21) и «Атлетико» (20).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Ла Лиги
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости