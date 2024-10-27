В Ла Лиге не осталось команд, идущих без поражений. «Реал» и «Атлетико» проиграли в 11-м туре

В Ла Лиге не осталось команд, идущих без поражений.

В 11-м туре чемпионата Испании «Реал» уступил «Барселоне» (0:4), а «Атлетико » – «Бетису » (0:1). Мадридские клубы впервые проиграли в текущем розыгрыше турнира, теперь у всех команд лиги есть как минимум одно поражение.

Первое место в Ла Лиги занимает «Барселона », набравшая 30 очков. Следом идут «Реал » (24 балла), «Вильярреал» (21) и «Атлетико» (20).