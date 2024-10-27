У «Атлетико» 1 победа в 6 последних матчах – 3 поражения и 2 ничьих
«Атлетико» проиграл второй матч подряд.
Команда Диего Симеоне в гостях уступила «Бетису» (0:1) в 11-м туре Ла Лиги.
В 6 последних играх у «Атлетико» только 1 победа – над «Леганесом» (3:1).
Также были поражения от «Бенфики (0:4) и «Лилля» (1:3) в Лиге чемпионов и ничьи с «Реалом» (1:1) и «Реал Сосьедад» (1:1) в чемпионате.
«Атлетико» опустился на 4-ю строчку в турнирной таблице Ла Лиги с 20 очками, пропустив вперед «Вильярреал» (21). Отставание от лидирующей «Барселоны» – 10 баллов. До идущего вторым «Реала» – 4 очка.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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