У «Атлетико» 1 победа в 6 последних матчах – 3 поражения и 2 ничьих

«Атлетико» проиграл второй матч подряд.

Команда Диего Симеоне в гостях уступила «Бетису » (0:1) в 11-м туре Ла Лиги .

В 6 последних играх у «Атлетико » только 1 победа – над «Леганесом» (3:1).

Также были поражения от «Бенфики (0:4) и «Лилля» (1:3) в Лиге чемпионов и ничьи с «Реалом» (1:1) и «Реал Сосьедад» (1:1) в чемпионате.

«Атлетико» опустился на 4-ю строчку в турнирной таблице Ла Лиги с 20 очками, пропустив вперед «Вильярреал» (21). Отставание от лидирующей «Барселоны» – 10 баллов. До идущего вторым «Реала» – 4 очка.