«Зенит» выиграл 1 из 7 последних домашних матчей с московскими клубами в Мир РПЛ
За два сезона у «Зенита» одна домашняя победа над клубами из Москвы в чемпионате.
Сегодня команда Сергея Семака потеряла очки в игре с «Локомотивом» (1:1) в 13-м туре Мир РПЛ.
Начиная с августа 2023 года петербуржцы провели 7 игр на «Газпром Арене» против ЦСКА, «Спартака», «Локомотива» и «Динамо». Обыграть удалось только последних – 1:0 этим летом. Также «Зенит» трижды сыграл со столичными клубами вничью и трижды проиграл.
До лета 2023 года «Зенит» при Семаке провел 21 домашнюю игру против московских команд и одержал 18 побед, еще три раза была ничья.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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