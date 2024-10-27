«Зенит» выиграл 1 из 7 последних домашних матчей с московскими клубами в Мир РПЛ

За два сезона у «Зенита» одна домашняя победа над клубами из Москвы в чемпионате.

Сегодня команда Сергея Семака потеряла очки в игре с «Локомотивом » (1:1) в 13-м туре Мир РПЛ .

Начиная с августа 2023 года петербуржцы провели 7 игр на «Газпром Арене» против ЦСКА , «Спартака », «Локомотива» и «Динамо». Обыграть удалось только последних – 1:0 этим летом. Также «Зенит» трижды сыграл со столичными клубами вничью и трижды проиграл.

До лета 2023 года «Зенит» при Семаке провел 21 домашнюю игру против московских команд и одержал 18 побед, еще три раза была ничья.