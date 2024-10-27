Зарема о «Спартаке»: «Где Жозе, #####? Может, кто-то наконец задаст этот вопрос спортивному директору? И одной мне кажется, что даже Бакаев сильнее Угальде?»
Зарема Салихова не понимает, почему не играет Виллиан Жозе.
«Где Жозе, ##### (блин)? Может, кто-то наконец задаст этот вопрос спортивному директору? Или только клубные рыла в «телеге» будут рассказывать, как уверенно победил «Спартак»?
Вопрос на засыпку: одной мне кажется, что даже Бакаев сильнее Угальде?» – заявила супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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