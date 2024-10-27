Зарема о «Спартаке»: «Где Жозе, #####? Может, кто-то наконец задаст этот вопрос спортивному директору? И одной мне кажется, что даже Бакаев сильнее Угальде?»

Зарема Салихова не понимает, почему не играет Виллиан Жозе.

«Где Жозе, ##### (блин)? Может, кто-то наконец задаст этот вопрос спортивному директору? Или только клубные рыла в «телеге» будут рассказывать, как уверенно победил «Спартак»?

Вопрос на засыпку: одной мне кажется, что даже Бакаев сильнее Угальде ?» – заявила супруга экс-президента «Спартака » Леонида Федуна.