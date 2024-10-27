Батраков не доиграл матч с «Зенитом» из-за травмы. Хавбек «Локо» столкнулся с Мантуаном
Алексей Батраков получил травму в матче против «Зенита».
Полузащитник «Локомотива» получил повреждение в конце второго тайма матча 13-го тура Мир РПЛ (1:1) после столкновения с Густаво Мантуаном.
Батраков смог покинуть поле только в сопровождении представителя медицинского персонала «Локомотива». Вместо полузащитника на 90‑й минуте на поле появился Артем Тимофеев.
Батраков отличился в этом матче, сравняв счет на 68-й минуте.
Отметим, что на послематчевое интервью у бровки Батраков пришел.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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