Батраков не доиграл матч с «Зенитом» из-за травмы. Хавбек «Локо» столкнулся с Мантуаном

Алексей Батраков получил травму в матче против «Зенита».

Полузащитник «Локомотива» получил повреждение в конце второго тайма матча 13-го тура Мир РПЛ (1:1) после столкновения с Густаво Мантуаном.

Батраков смог покинуть поле только в сопровождении представителя медицинского персонала «Локомотива ». Вместо полузащитника на 90‑й минуте на поле появился Артем Тимофеев .

Батраков отличился в этом матче, сравняв счет на 68-й минуте.

Отметим, что на послематчевое интервью у бровки Батраков пришел.