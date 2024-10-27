Кейн забил 15 голов в 12 матчах сезона за «Баварию»
Харри Кейн забил в трех матчах подряд.
Нападающий «Баварии» отметился голом на 57-й минуте матча против «Бохума» в Бундеслиге. Ранее англичанин поразил ворота «Барселоны» (1:4) в Лиге чемпионов и трижды – «Штутгарта» (4:0) в чемпионате.
Всего на счету Кейна 15 голов в 12 матчах сезона в составе мюнхенского клуба. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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