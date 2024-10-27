«МЮ» идет на 14-м месте после 9 туров АПЛ. Команда тен Хага набрала 11 очков, поражений больше, чем побед, разница мячей – «минус 3»
«Манчестер Юнайтед» опустился на две строчки после 9-го тура АПЛ.
Команда Эрика тен Хага шла на 12-м месте перед игрой с «Вест Хэмом». Сегодня она потерпела поражение со счетом 1:2.
Теперь манкунианцы занимают 14-е место в чемпионате Англии. У них 11 очков – на 12 меньше, чем у лидирующего на данный момент «Манчестер Сити».
«МЮ» проиграл больше матчей (4), чем выиграл (3), и пропустил больше голов (11), чем забил (8).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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