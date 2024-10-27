У «МЮ» 1 победа в 8 последних матчах

«Манчестер Юнайтед» одержал лишь одну победу за месяц.

Команда Эрика тен Хага уступила «Вест Хэму » (1:2) в 9-м туре АПЛ .

Начиная с 21 сентября манкунианцы победили только «Брентфорд» (2:1). Также за это время у них пять ничьих и два поражения.

30 октября «МЮ » встретится с «Лестером» в Кубке английской лиги.