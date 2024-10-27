У «МЮ» 1 победа в 8 последних матчах
«Манчестер Юнайтед» одержал лишь одну победу за месяц.
Команда Эрика тен Хага уступила «Вест Хэму» (1:2) в 9-м туре АПЛ.
Начиная с 21 сентября манкунианцы победили только «Брентфорд» (2:1). Также за это время у них пять ничьих и два поражения.
30 октября «МЮ» встретится с «Лестером» в Кубке английской лиги.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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