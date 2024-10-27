Главный тренер «Шанхай Шеньхуа» поделился эмоциями после потери лидерства в лиге.

«Шеньхуа» не смог обыграть «Шеньчжэнь» (2:2) , хотя вел 1:0, и пропустил «Шанхай Порт» на 1-е место за тур до конца чемпионата Китая.

– Меня очень ранит результат игры. Плотность и интенсивность защиты соперника были очень высокими, это сильно затрудняло наши атаки. Такая игра может помочь нашим игрокам накопить больше опыта.

Но хоть мы и откатились на второе место, выложимся по полной в последнем туре, чтобы выиграть матч, – сказал Слуцкий на пресс-конференции.

Перед 29-м туром китайской лиги команда, которую тренирует российский тренер, лидировала с отрывом в одно очко от «Шанхай Порт», однако «Шанхай» Слуцкого потерял очки, а «Шанхай Порт» победил «Цанчжоу » (1:0).

Команда Леонида Слуцкого повела на 47-й минуте благодаря голу Андре Луиса, затем пропустила дважды в течение восьми минут, но сравняла на 91-й с пенальти. Первый гол «Шеньхуа» изначально не засчитали, а затем подтвердили с помощью ВАР. Кроме того, видеосудьи не отменили первый мяч «Пэн Сити», несмотря на спорное единоборство с игроком «Шанхая» Фернандиньо.

Перед последним туром «Шанхай Шеньхуа » на одно очко отстает от лидирующего «Шанхай Порт »: у команды Слуцкого 74 очка, у конкурента – 75.

«Порт» в последнем туре сыграет с 6-й командой лиги «Тяньцзинь Тайгер», а «Шанхай» Слуцкого отправится в гости к 3-й команде лиги «Чэнду». За развязкой чемпионата Китая следите на Спортсе’’ в воскресенье, 2 ноября, в 10:30 мск.

Полный матч, который может лишить «Шанхай» Слуцкого шансов на чемпионство, смотрите здесь