Игрока «Крузейро» удалили через 3 секунды после начала матча. Силва ударил локтем в шею защитника «Атлетико Паранаэнсе»
Игрока «Крузейро» удалили через три секунды в матче с «Атлетико Паранаэнсе».
Бразильский нападающий Рафа Силва был удален за то, что ударил локтем защитника Кайке Рошу из «Атлетико Паранаэнсе» в область чуть ниже шеи. Соперники боролись за мяч вскоре после начального удара.
Судья Родриго Жозе Перейра де Лима показал 32-летнего игроку прямую красную карточку. Она стала одной из самых ранних красных карточек в истории футбола.
Матч закончился поражением игравшего в меньшинстве «Крузейро» со счетом 0:3.
Фото: скриншот трансляции
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости