Игрока «Крузейро» удалили через 3 секунды после начала матча. Силва ударил локтем в шею защитника «Атлетико Паранаэнсе»

Игрока «Крузейро» удалили через три секунды в матче с «Атлетико Паранаэнсе».

Бразильский нападающий Рафа Силва был удален за то, что ударил локтем защитника Кайке Рошу из «Атлетико Паранаэнсе» в область чуть ниже шеи. Соперники боролись за мяч вскоре после начального удара.

Судья Родриго Жозе Перейра де Лима показал 32-летнего игроку прямую красную карточку. Она стала одной из самых ранних красных карточек в истории футбола.

Матч закончился поражением игравшего в меньшинстве «Крузейро» со счетом 0:3.

Фото: скриншот трансляции