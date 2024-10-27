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  • Танасиевич о «Зените»: «С мотивацией возникают проблемы. Тренеру непросто настроить лидеров на матчи с аутсайдерами. Особенно после 6 чемпионств» 
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Танасиевич о «Зените»: «С мотивацией возникают проблемы. Тренеру непросто настроить лидеров на матчи с аутсайдерами. Особенно после 6 чемпионств» 

Йован Танасиевич высказался о проблемах «Зенита».

– «Зенит» отстает [от «Краснодара»] на одно очко. К результатам вопросов мало. Но у некоторых есть претензии к стилю игры.

Семак разберется и без нас. У него есть две-три схемы, которые он использует по ходу сезона. И тактически там все выстроено грамотно. Структура есть. 

Мне кажется, возникает вопрос только в мотивации, с этим возникают проблемы. У них сильный состав, они должны биться за чемпионство. Но для тренера это непросто – настроить лидеров на матчи с теми же аутсайдерами. Особенно после шести чемпионств, – сказал бывший игрок «Динамо».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoЗенит
logoСергей Семак
logoЙован Танасиевич
logoпремьер-лига Россия
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