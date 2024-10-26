Радимов о Семаке в «Зените»: «Тащит на себе такую махину! Мне с 18-летними пацанами было трудно справляться, а у него Клаудиньо, Вендел и прочие. При этом — минимум скандалов» 

Владислав Радимов высоко отозвался о работе Сергея Семака в «Зените».

— Годы характер скорректировали?

— Не особо. Хотя видел его эмоции — когда упал на колени в центре поля после шестого чемпионства. Прошлый сезон Семаку дался о-о-очень тяжело. Тащит на себе такую махину! Мне с 18-летними пацанами было трудно справляться — а у него Клаудиньо , Вендел и прочие. При этом — минимум скандалов.

Меня недавно спросили — какой совет дал бы Соболеву? Готов повторить — не веди себя, как в «Спартаке». Если Семак на тебя один раз повысит голос, это может оказаться твоим последним днем в клубе. Тут с Хохловым вспоминали, как покрикивали на Семака в ЦСКА — а он нам не отвечал... Сейчас бы я не рискнул!

— Если Сергей Богданович в 50 лет вдруг заявит, как Романцев: «Я устал тренировать, удаляюсь на покой» — удивитесь?

— Ни капли. Сергей столько футболу отдал! Представляю, как ему сложно.

— Мы слышали, в «Зените» теперь демократия. Если команда лидирует, Семак отменяет предматчевый карантин. Футболисты ночуют дома и собираются на базе уже в день игры.

— Да, мне говорили, что и в прошлом сезоне так было. Что ж, дополнительный стимул всегда идти на первом месте, – сказал экс-тренер «Зенита-2».