Владислав Радимов рассказал о знакомстве бабушки с Сергеем Семаком.

– Вы бабушку вспомнили. Жива Нина Михайловна?

– Нет. Умерла два с половиной года назад, в 93. Кремировали и прах развеяли над Невой, как она и просила.

Коренная ленинградка! Была главной болельщицей «Зенита» и ярой поклонницей творчества Семака ! Для нее Семак – просто все!

Когда 1 декабря бабушке исполнялось 93, я задумался – что ж подарить-то? Вдруг мысль: приведу-ка Серегу. Сидим за столом. Звонок в дверь – заходит Семак с огромным букетом роз.

– Поразилась?

– Вы бы видели, что с бабушкой сделалось! Она не знала, куда его посадить, чем угостить. Час сидели, разговаривали.

Когда отошла от шока и освоилась, начала ему рассказывать: «Да этот Дзюба по мячу не может попасть...» Я под столом ее толкаю: «Бабушка, не надо». – «Надо! Пусть слушает!»

Я Сергею буду всю жизнь благодарен, что нашел время, такой букет принес. До сих пор в той квартире фотография, где бабушка сидит рядом со мной и Семаком, – рассказал бывший игрок «Зенита » Владислав Радимов .

Фото: sport-express.ru

Радимов о разводе с Булановой: «Не общаемся, заблокировали друг друга. Оставил ей квартиру на Васильевском острове, плачу алименты – никаких претензий быть не может»