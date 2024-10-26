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  • Радимов о бабушке: «Для нее Семак был – просто все. Позвал его на 93-летие – пришел с букетом роз. Она отошла от шока и начала: «Да Дзюба по мячу не может попасть»
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Радимов о бабушке: «Для нее Семак был – просто все. Позвал его на 93-летие – пришел с букетом роз. Она отошла от шока и начала: «Да Дзюба по мячу не может попасть»

Владислав Радимов рассказал о знакомстве бабушки с Сергеем Семаком.

– Вы бабушку вспомнили. Жива Нина Михайловна?

– Нет. Умерла два с половиной года назад, в 93. Кремировали и прах развеяли над Невой, как она и просила.

Коренная ленинградка! Была главной болельщицей «Зенита» и ярой поклонницей творчества Семака! Для нее Семак – просто все!

Когда 1 декабря бабушке исполнялось 93, я задумался – что ж подарить-то? Вдруг мысль: приведу-ка Серегу. Сидим за столом. Звонок в дверь – заходит Семак с огромным букетом роз.

– Поразилась?

– Вы бы видели, что с бабушкой сделалось! Она не знала, куда его посадить, чем угостить. Час сидели, разговаривали.

Когда отошла от шока и освоилась, начала ему рассказывать: «Да этот Дзюба по мячу не может попасть...» Я под столом ее толкаю: «Бабушка, не надо». – «Надо! Пусть слушает!»

Я Сергею буду всю жизнь благодарен, что нашел время, такой букет принес. До сих пор в той квартире фотография, где бабушка сидит рядом со мной и Семаком, – рассказал бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов.

Фото: sport-express.ru

Радимов о разводе с Булановой: «Не общаемся, заблокировали друг друга. Оставил ей квартиру на Васильевском острове, плачу алименты – никаких претензий быть не может»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoАртем Дзюба
logoВладислав Радимов
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
фото
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