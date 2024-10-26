Экс-судья Итурральде об ударе Тчуамени шипами в ногу Педри в класико: «Пустяк. Просто игровой момент, он был на пути у Орельена»

Экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил фол Орельена Тчуамени на Педри.

На 23-й минуте Тчуамени по инерции воткнул шипы в ногу Педри , когда уже выполнил передачу на ход своему партнеру – после этого полузащитнику «Барселоны» понадобилась помощь врачей. Главный арбитр матча Хосе Мария Санчес Мартинес не показал хавбеку «Реала » карточку.

«Он [Педри] находился на пути у Тчуамени . Пустяк. Просто неудачный игровой момент», – сказал Итурральде в эфире Carrusel Deportivo.

Изображение: кадр из трансляции