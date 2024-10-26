Экс-судья Итурральде об ударе Тчуамени шипами в ногу Педри в класико: «Пустяк. Просто игровой момент, он был на пути у Орельена»
Экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил фол Орельена Тчуамени на Педри.
На 23-й минуте Тчуамени по инерции воткнул шипы в ногу Педри, когда уже выполнил передачу на ход своему партнеру – после этого полузащитнику «Барселоны» понадобилась помощь врачей. Главный арбитр матча Хосе Мария Санчес Мартинес не показал хавбеку «Реала» карточку.
«Он [Педри] находился на пути у Тчуамени. Пустяк. Просто неудачный игровой момент», – сказал Итурральде в эфире Carrusel Deportivo.
Изображение: кадр из трансляции
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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