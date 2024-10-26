Кирьяков о ЦСКА: «Это уже не та команда, которая была 7-8 лет назад. Скептически смотрю на то, что армейцы смогут конкурировать с «Зенитом» за чемпионство»

Сергей Кирьяков оценил игру ЦСКА в нынешнем сезоне.

Армейцы сыграли вничью с «Факелом» (0:0) в 13-м туре Мир РПЛ .

– ЦСКА уже не тот, что был в недалеком прошлом.

– Насколько наделекое прошлое вы имеете в виду?

– Сила клуба заключается в подборе игроков. Еще недавно у ЦСКА был серьезный состав, который был способен бороться за чемпионство. Сейчас ЦСКА уступает по подбору игроков не только «Зениту », но и другим командам. ЦСКА уже не та команда, которую мы знали 7-8 лет назад.

Да, клуб сменил вектор своего развития. Раньше в команде были братья Березуцкие и Игнашевич, команда делала ставку на опыт. Сейчас ситуация немного другая, тот же Чалов покинул команду. Пока я скептически смотрю на то, что ЦСКА реально сможет конкурировать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство, – сказал бывший нападающий сборной России.

Команда Марко Николича занимает четвертое место в турнирной таблице с 24 очками. «Зенит» идет на втором месте с 29 очками и игрой в запасе, лидирует «Краснодар» – 30 очков и игра в запасе.