Пименов о белорусских клубах в РПЛ: «Я за, но надо соединять чемпионаты полностью – будет несправедливо взять четыре команды. Вопросов пока больше, чем ответов»

Руслан Пименов поддержал идею объединенного чемпионата России и Беларуси.

Ранее министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук не исключил участия белорусских клубов в российских лигах.

«Я за появление белорусских команд в РПЛ . Но как все это соединить? Тогда же надо соединять полностью чемпионаты. Ведь если взять, условно, четыре команды, будет несправедливо по отношению к другим клубам. Но это усилит и расширит наш чемпионат – я за.

Должен быть соблюден спортивный принцип. Идея хорошая, но пока вопросов больше, чем ответов», – сказал бывший игрок сборной России.