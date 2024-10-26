Пименов о белорусских клубах в РПЛ: «Я за, но надо соединять чемпионаты полностью – будет несправедливо взять четыре команды. Вопросов пока больше, чем ответов»
Руслан Пименов поддержал идею объединенного чемпионата России и Беларуси.
Ранее министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук не исключил участия белорусских клубов в российских лигах.
«Я за появление белорусских команд в РПЛ. Но как все это соединить? Тогда же надо соединять полностью чемпионаты. Ведь если взять, условно, четыре команды, будет несправедливо по отношению к другим клубам. Но это усилит и расширит наш чемпионат – я за.
Должен быть соблюден спортивный принцип. Идея хорошая, но пока вопросов больше, чем ответов», – сказал бывший игрок сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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