«Ахмат» доверяет Ташуеву, несмотря на последнее место и 0 побед в РПЛ: «Вопрос даже не стоит. Если бы не доверяли – не пригласили бы»
В «Ахмате» заявили о доверии Сергею Ташуеву.
После 12 туров Мир РПЛ «Ахмат» идет на последней, 16‑й строчке таблицы с 6 очками. Грозненцы не одержали ни одной победы в нынешнем сезоне чемпионата России.
– Продолжаете доверять Ташуеву, несмотря на неудачные результаты в чемпионате?
– Сергей Абуезидович – тренер нашей команды. Вопрос доверия или недоверия даже не стоит. Если бы мы ему не доверяли, мы бы не пригласили его, – сказал генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
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