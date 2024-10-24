«Ахмат» доверяет Ташуеву, несмотря на последнее место и 0 побед в РПЛ: «Вопрос даже не стоит. Если бы не доверяли – не пригласили бы»

В «Ахмате» заявили о доверии Сергею Ташуеву.

После 12 туров Мир РПЛ «Ахмат» идет на последней, 16‑й строчке таблицы с 6 очками. Грозненцы не одержали ни одной победы в нынешнем сезоне чемпионата России.

– Продолжаете доверять Ташуеву, несмотря на неудачные результаты в чемпионате?

– Сергей Абуезидович – тренер нашей команды. Вопрос доверия или недоверия даже не стоит. Если бы мы ему не доверяли, мы бы не пригласили его, – сказал генеральный директор «Ахмата » Ахмед Айдамиров.