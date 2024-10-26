«У нас пять человек играли в сборных Европы и мира. Нас все боялись – немцы дрожали, об итальянцах даже не говорю. Через 100 лет снова будут бояться». Пономарев о сборной
Владимир Пономарев заявил, что сборная России войдет в элиту через 100 лет.
«У нас пять человек играли в сборных Европы и мира. Нас все боялись, немцы дрожали! Об итальянцах я даже не говорю. Сейчас я хожу на стадионы, смотрю футбол по телевизору, но у нас ничего хорошего и стабильного нет.
У нас тренер Морозов сказал перед полуфиналом чемпионата мира: «Ребят, вы свое дело сделали, теперь еще 50 лет это не повторят». Прошло уже больше 50 лет, но ничего не получается. Через 100 лет нас будут снова бояться, – сказал бывший игрок ЦСКА и сборной СССР.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Legalbet
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