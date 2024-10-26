Глушаков считает, что Тихонов созрел как один из кандидатов на пост тренера «Спартака»: «Он, Аленичев и Титов уже работали в клубе. Неплохую команду создавали»
«Российский тренер в «Спартаке»? Это больная тема для всех болельщиков «Спартака» и не только. «Спартак» все время начинает сезон хорошо плюс-минус с любым тренером. Как только происходит какая-то неудача, все говорят, что надо увольнять и брать нового: русского или иностранца. Я не нахожусь в команде, поэтому судить об атмосфере не могу.
На протяжении долгих лет еще будет то, что игроки и тренеры приходят и уходят. Надо, чтобы устаканилось все. У болельщиков «Спартака» есть запрос на русского тренера? В «Спартаке» работали и Тихонов, и Аленичев с Титовым. В принципе, неплохую команду создавали.
Есть много специалистов, которые готовы возглавить. Тихонов достоин получить шанс? Это человек с громадным опытом. Любит «Спартак», играл там, работал. Думаю, он созрел как один из кандидатов», – сказал экс-капитан «Спартака».
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