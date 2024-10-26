Польские судьи, укравшие дорожный знак в состоянии алкогольного опьянения перед матчем ЛЧ, отстранены УЕФА до 30 июня 2025 года
Напомним, 6 августа Бартош Франковски и Томаш Мусял перед матчем Лиги чемпионов украли дорожный знак, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после чего попали в вытрезвитель. Польский футбольный союз дисквалифицировал судей на год (5 месяцев реального срока и 7 – условного).
В пятницу контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА подтвердил, что оба арбитра обвинены в нарушении «основных правил приличного поведения» и в том, что «привели к дискредитации футбола и УЕФА в частности».
Франковски и Мусял, которые в последние годы регулярно работали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, извинились за свои действия.
Они не будут иметь права снова судить в турнирах под эгидой УЕФА до 30 июня 2025 года.
Польские судьи Франковски и Мусял украли дорожный знак, будучи пьяными, и попали в вытрезвитель в Люблине. Их отстранили от работы на ВАР в матче «Динамо» Киев и «Рейнджерс»
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