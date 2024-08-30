Судьи Франковски и Мусял, укравшие дорожный знак, будучи пьяными, дисквалифицированы на год: 5 месяцев реального срока и 7 – условного

Теги высшая лига Польша судьи Федерация футбола Польши Томаш Мусял Бартош Франковски Футбол

Польские судьи получили наказание за свое поведение в состоянии опьянения.

Напомним, 6 августа Бартош Франковски и Томаш Мусял украли дорожный знак, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после чего попали в вытрезвитель. Их отстранили от работы на 90 дней, пока не прояснится ситуация.

В четверг состоялось заседание Дисциплинарной комиссии Польского футбольного союза.

Рассмотрев дело о нарушении общественного порядка и правил спортивного поведения комиссия решила признать ответственность Бартоша Франковского и Томаша Мусяла за вменяемое им деяние и наказать дисквалификацией на 1 год. Оба судьи получат 5 месяцев реального бана, а оставшиеся 7 месяцев будут приостановлены на испытательный срок в 2 года.

Дополнительно судьи выплатят штраф в размере 25 000 злотых.

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