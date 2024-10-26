Гвардиола об уходе из «Ман Сити»: «Такого, как в «МЮ», здесь не будет. Руководство знает, что делать. Кажется, что мы с Чики не можем уйти, но мы можем, и жизнь продолжается, Земля вертится»

Пеп Гвардиола поделился мнением о последствиях своего ухода из «Манчестер Сити».

«Я не знаю, что произошло в «Манчестер Юнайтед», но здесь такого не будет. Это будет плохим знаком для клуба, если уход одного или двух человек приведет к тому, что все пойдет на спад.

Возможно, какие-то ошибки будут совершаться, но они будут быстро исправляться. Руководство точно знает, что нужно делать. Оно будет сохранять спокойствие и терпение. Я ничуть в этом не сомневаюсь.

В случае с Чики Бегиристайном , который провел тут 12 лет, и со мной вполне естественно, что кажется, будто мы не можем уйти, но, разумеется, мы способны двигаться дальше. Жизнь продолжается. Земля продолжает вертеться», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».