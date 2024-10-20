Жота получил травму в 1-м тайме игры «Ливерпуля» с «Челси»

Диогу Жота получил повреждение в первом тайме игры с «Челси».

Полузащитник «Ливерпуля » пострадал на 6-й минуте в результате единоборства с защитником Тосином Адарабиойо . После фола футболиста «синих» португалец схватился за грудь, ему потребовалась медицинская помощь.

Жота смог продолжить игру, но был вынужден покинуть поле на 29-й минуте. Вместо него вышел форвард Дарвин Нуньес.

«Ливерпуль» – «Челси». 1:0 – Салах открыл счет с пенальти. Онлайн-трансляция