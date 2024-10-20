Жота получил травму в 1-м тайме игры «Ливерпуля» с «Челси»
Диогу Жота получил повреждение в первом тайме игры с «Челси».
Полузащитник «Ливерпуля» пострадал на 6-й минуте в результате единоборства с защитником Тосином Адарабиойо. После фола футболиста «синих» португалец схватился за грудь, ему потребовалась медицинская помощь.
Жота смог продолжить игру, но был вынужден покинуть поле на 29-й минуте. Вместо него вышел форвард Дарвин Нуньес.
«Ливерпуль» – «Челси». 1:0 – Салах открыл счет с пенальти. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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