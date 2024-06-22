Данило – болельщикам о критике Бразилии: «Что вы говорите? «Им все равно», «Это просто богатые парни». Каждый, кто носит футболку сборной, чувствует ее тяжесть»

Теги Ювентус Сборная Бразилии по футболу серия А Италия болельщики Кубок Америки Данило Футбол

Данило высказался о критике болельщиков в адрес сборной Бразилии.

Футболист обратился к болельщикам перед стартом Кубка Америки.

«Долгое время мы выступали недостаточно хорошо. Это не значит, что мы не пытались, что мы не посвятили себя делу или что мы не почувствовали укола поражения.

Не поймите меня неправильно: никто не знает, чем каждый из нас пожертвовал, чтобы оказаться здесь. Мы отдали все ради сборной Бразилии. Как я всегда говорю перед играми, мы – команда, которая очень голодна и гордится тем, что представляет нашу страну.

При этом мы видим и слышим то, что о нас говорят. Нам не удалось показать, скольким мы готовы пожертвовать ради этой формы. Единственный способ изменить этот имидж – это отдать на поле все, что у нас есть.

Теперь ваша очередь. Что вы говорите во время футбольных дискуссий в баре или на барбекю с друзьями? А СМИ?

«Им все равно». «Они не хотят там быть». «Это просто богатые парни, которым не нравятся эта футболка».

Мы все это слышали. Мы не сможем избежать социальных сетей, даже если выключим телефоны. И, честно говоря, я понимаю, почему вы говорите такие вещи.

Между нами стоит барьер. Это не только в Бразилии. Это повсюду. Это наше общество. Вы заходите в инстаграм – и что вы видите? Много фэйков и поверхностных вещей. Парень публикует фотографию своего «Феррари». Все всегда счастливы. Все всегда на пляже.

Я тоже в этом участвую. Я не виню тех, кто ежедневно сталкивается с гораздо более серьезными проблемами, за то, что они смотрят на нас и думают: они не ценят то, что имеют.

Но я могу от всего сердца сказать, что каждый игрок, носящий желтую футболку, чувствует ее тяжесть, что бы ни говорили люди.

«О, это просто еще один матч. Мы не чувствуем давления. Мы профессионалы».

Бред сивой кобылы! Это Бразилия. Всегда чувствуешь давление», – сказал футболист «Ювентуса». 

9 комментариев
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Столько пафоса, сейчас заплачу
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Дальше слов « Мы отдали все ради сборной Бразилии» читать было уже бессмысленно. Что они они отдали, интересно?))) Единственная причина плохих выступлений сборной Бразилии - это низкий уровень игроков. Вот и все.
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Бедный Рафинья. В клубе самая тяжёлая футболка в мире, так ещё и в сборной такая же теперь.
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Вытирает слезы стодолларовыми купюрами
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Читаю комментарии и понимаю, что большинство поливающих Бразилию просто не следят предметно за игроками, за сборной.
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Так надо начать выигрывать. Говорите то много, но болельщикам нужен результат
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Ответ Нефанатик
Дальше слов « Мы отдали все ради сборной Бразилии» читать было уже бессмысленно. Что они они отдали, интересно?))) Единственная причина плохих выступлений сборной Бразилии - это низкий уровень игроков. Вот и все.
Есть же разница когда играешь плохо потому что не умеешь и потому что не хочешь. Не стреляйте в пианиста.
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