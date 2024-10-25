«Айнтрахт» хочет 50-60 млн евро за лучшего бомбардира Бундеслиги Мармуша. На него претендует «Ливерпуль», египтянин мечтает о переходе в АПЛ
«Айнтрахт» хочет 50-60 млн евро за лучшего бомбардира Бундеслиги Омара Мармуша.
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, предметный интерес к 25-летнему египтянину проявляет «Ливерпуль». Между представителями игрока и мерсисайдским клубом уже были контакты.
Отмечается, что Мармуш мечтает о переходе в АПЛ и сразу же согласился бы присоединиться к «Ливерпулю».
Напомним, Мармуш с девятью голами – лучший бомбардир сезона в Бундеслиге. Также Омар лучший по «гол+пас», у него 13 (9+4) баллов.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
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