«Айнтрахт» хочет 50-60 млн евро за лучшего бомбардира Бундеслиги Мармуша. На него претендует «Ливерпуль», египтянин мечтает о переходе в АПЛ

«Айнтрахт» хочет 50-60 млн евро за лучшего бомбардира Бундеслиги Омара Мармуша.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, предметный интерес к 25-летнему египтянину проявляет «Ливерпуль ». Между представителями игрока и мерсисайдским клубом уже были контакты.

Отмечается, что Мармуш мечтает о переходе в АПЛ и сразу же согласился бы присоединиться к «Ливерпулю».

Напомним, Мармуш с девятью голами – лучший бомбардир сезона в Бундеслиге. Также Омар лучший по «гол+пас», у него 13 (9+4) баллов.