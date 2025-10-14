Карпин о том, с кем у него совпадают идеи в футболе: «Тренеры, практикующие тот прессинг, который я хочу видеть. Это как у Клоппа. Получается ли? Другой вопрос»
Валерий Карпин сказал, что ему нравятся футбольная идеология Юргена Клоппа.
– Сергей Ташуев заявил, что в футболе у него такие же идеи, как и у Хосепа Гвардиолы. А с кем у вас совпадают идеи?
– Тренеры, практикующие тот прессинг, который я хочу видеть. Это как у Клоппа. Получается ли? Другой вопрос.
Вы говорили, что мой футбол похож на «Брайтон», который был при [Роберто] Де Дзерби, – сообщил главный тренер сборной России и московского «Динамо».
Ташуев о том, чем похож на Гвардиолу: «Вертикальная игра, построение треугольника, система отскоков, тотальное владение, доминирование. Делали концепцию в «Краснодаре»
