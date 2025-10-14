  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карпин о том, с кем у него совпадают идеи в футболе: «Тренеры, практикующие тот прессинг, который я хочу видеть. Это как у Клоппа. Получается ли? Другой вопрос»
4

Карпин о том, с кем у него совпадают идеи в футболе: «Тренеры, практикующие тот прессинг, который я хочу видеть. Это как у Клоппа. Получается ли? Другой вопрос»

Валерий Карпин сказал, что ему нравятся футбольная идеология Юргена Клоппа.

– Сергей Ташуев заявил, что в футболе у него такие же идеи, как и у Хосепа Гвардиолы. А с кем у вас совпадают идеи?

– Тренеры, практикующие тот прессинг, который я хочу видеть. Это как у Клоппа. Получается ли? Другой вопрос.

Вы говорили, что мой футбол похож на «Брайтон», который был при [Роберто] Де Дзерби, – сообщил главный тренер сборной России и московского «Динамо». 

Ташуев о том, чем похож на Гвардиолу: «Вертикальная игра, построение треугольника, система отскоков, тотальное владение, доминирование. Делали концепцию в «Краснодаре»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoВалерий Карпин
logoМатч ТВ
logoСборная России по футболу
logoЮрген Клопп
logoРоберто Де Дзерби
logoБрайтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карпин о сборной: «В «Спартаке» играли россияне, сейчас на базе этого клуба как сделать команду? В ЦСКА 5-6 русских, их вызывают. Все из «Локомотива» играли с Ираном»
45вчера, 19:26
Карпин об ужесточении лимита: «Что я сделаю? Сказал все в 2009 году – мнение не поменялось. С министром спорта не общался, мне общения более чем хватает»
382 сентября, 20:18
Карпин о списке книг для футболистов: «Замечательно, они не умрут от этого, «Робинзона Крузо» бы включил. Кажется, книжку Симеоне читал последней – нового для себя ощутимо не узнал»
872 сентября, 19:41
Главные новости
Победный гол СКА засчитали ошибочно, Кабо-Верде впервые вышла на ЧМ, Станкович нужен сборной Сербии, Хайкин получает норвежский паспорт, Ян против Двалишвили на UFC 323 и другие новости
249 минут назад
Четыре футболиста играли и с Родри, и с Кака в одной команде. Вспомните хотя бы одного?
сегодня, 03:00Тесты и игры
Пропалестинский комитет Удине о мирном соглашении в Газе: «Для нас ничего не меняется, будет протест об отмене матча Италии. Израиль нарушал перемирия, возобновлял бомбардировки»
25вчера, 21:41
Крыса выбежала на поле в матче Бельгии и Уэльса. Хавбек «Тоттенхэма» Джонсон прогнал ее за бровку
29вчера, 21:24Фото
Баннер «Чемпионат мира без Израиля» показали участники митинга возле штаб-квартиры FIGC: «Двух лет геноцида оказалось недостаточно, чтобы отстранить сионистское образование»
72вчера, 21:17
Сборная Казахстана лишилась шансов на выход на ЧМ-2026
19вчера, 20:58
Квалификация ЧМ-2026. Франция сыграла 2:2 с Исландией, Германия одолела Северную Ирландию, Бельгия забила 4 гола Уэльсу
213вчера, 20:46
Инфантино о мирном саммите по Газе: «Благодарен Трампу за приглашение. Присутствие лидеров многих стран свидетельствует об объединении усилий»
12вчера, 20:35
«В «Реале» к Ямалю относятся крайне болезненно – они боятся, что после 15 лет господства Месси наступит 15 лет господства Ламина». Журналист Марти о критике досуга вингера «Барсы»
70вчера, 20:32
Гаттузо о матче с Израилем: «Мы рады перемирию, люди в Газе возвращаются на свою землю. Снаружи будут протесты, но внутри – более 10 000 болельщиков, подталкивающих Италию вперед»
22вчера, 20:14
Ко всем новостям
Последние новости
Пользователям мессенджера Max будет доступна система быстрого прохода на матч Россия – Боливия. Ее задействуют и на играх команды в ноябре
519 минут назад
«FIGC нормализует геноцид. Нет матчу Италии с Израилем». Акция протеста против игры отбора ЧМ-2026 прошла в Венеции, активисты потребовали исключить Израиль из всех турниров
6вчера, 22:38
Тренер Уэльса Беллами о 2:4 с Бельгией: «Мы трижды пропустили с пенальти в матчах с ними – что нам делать с руками? Забили им 5 голов, но не набрали ни очка – это тяжело принять»
2вчера, 22:04
Вингер Израиля Соломон об освобождении заложников: «Один из самых счастливых дней в нашей жизни. Мы 2 года молились об этом моменте»
16вчера, 22:01
Нагельсманн о возможном возвращении Нойера в сборную: «Мы не проиграли ни одного матча из-за ошибок вратаря после ухода Ману. Эти разговоры никому не помогают»
3вчера, 21:49
Дешам о 2:2: «Исландцы 2 раза пробили в створ и забили 2 гола, при первом был фол на Коне. Судьи иногда спят, должно быть. Меня злит то, как мы пропустили второй»
2вчера, 21:39
Матета о 2:2 с Исландией: «Франция могла сыграть лучше, но я предпочту одно очко поражению. Первый гол за сборную – важный момент для нападающего»
1вчера, 21:10
У Украины 2 победы подряд впервые в этом году – над Азербайджаном и Исландией. Команда Реброва идет 2-й в группе D, на 3 очка отставая от Франции
4вчера, 20:59
У Швеции нет побед в 4 матчах квалификации ЧМ-2026. Команда идет последней в своей группе с 1 очком
19вчера, 20:48
Бельгия обыграла Уэльс на выезде – 4:2! Де Брюйне сделал дубль с пенальти
1вчера, 20:45