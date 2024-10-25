Экс-игрок «Зенита» Игонин назначен председателем комитета РФС по работе с болельщиками
Алексей Игонин назначен председателем комитета РФС по работе с болельщиками.
Решение было вынесено сегодня в рамках очередного заседания исполкома РФС.
Экс-футболист провел большую часть карьеры в «Зените», где играл с 1995 по 2003 год. В последние годы он выступал в качестве капитана команды.
В 2023 году Игонин был избран президентом Федерации футбола Санкт-Петербурга сроком на 4 года.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт РФС
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