Экс-игрок «Зенита» Игонин назначен председателем комитета РФС по работе с болельщиками

Алексей Игонин назначен председателем комитета РФС по работе с болельщиками.

Решение было вынесено сегодня в рамках очередного заседания исполкома РФС .

Экс-футболист провел большую часть карьеры в «Зените », где играл с 1995 по 2003 год. В последние годы он выступал в качестве капитана команды.

В 2023 году Игонин был избран президентом Федерации футбола Санкт-Петербурга сроком на 4 года.