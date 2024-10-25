Сергей Овчинников: «Не нужно было переходить в «Динамо» из «Локомотива», лучше бы завершил карьеру. Я стал заложником ситуации или виновником, возможно»

Сергей Овчинников считает, что зря перешел в «Динамо» из «Локомотива».

Экс-вратарь сборной России стал футболистом бело-голубых в декабре 2005 года, а в июле 2006‑го провел последний матч в карьере.

– Какой матч в своей карьере в сборной России переиграли бы?

– Конечно, переиграл бы все игры, где мы проиграли. Но за сборную таких судьбоносных матчей для меня не было.

Если говорить о клубной карьере, я бы не переходил в «Динамо» из «Локомотива» – просто закончил бы карьеру. На тот момент был без команды, но лучше бы завершил.

– В «Динамо» что не устроило?

– Ничего не имею против «Динамо ».

– Околофутбольные обстоятельства вмешались?

– Возможно, я стал заложником ситуации или сам виновником. Не знаю. Но мне не нужно было туда переходить.

– В любом случае время не потерянное для вас?

– Нет, конечно. Вокруг было много хороших людей, это клуб, воспитанником которого я был, – сказал бывший вратарь «Локомотива », «Динамо» и сборной России.

«Я капитан команды, *****!». История главной фразы в карьере Сергея Овчинникова