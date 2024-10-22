Овчинников о сборной: «В 90‑е произошел раскол России, футбол не стал исключением. Из группы всегда выходили с 1-го места, в финальной стадии возникали конфликты»
Наивысшим достижением российской команды в 90‑е годы стали выходы в финальные стадии чемпионата мира 1994-го и чемпионата Европы 1996 года, в шести играх была одержана одна победа.
– Сборная России в 1990‑е годы по звездности состава превосходила все остальные поколения. Чего не хватило, чтобы выиграть медали чемпионатов мира и Европы?
– В 90‑е произошел некий раскол страны, и футбол, как индустрия, не стал исключением. Я говорю об организации и всех сопутствующих процессах, условиях для игроков – поля, сборы, экипировка и прочее, которые позволили бы им раскрыться больше. Все это было не на высоте.
Результаты же были хорошие, из группы мы всегда выходили с первого места, а вот в финальной стадии возникали какие‑то конфликты или ситуации, которые лимитировали сборную. И это накладывало определенный отпечаток. На мой взгляд, это, как минимум, не способствовало нам [в достижении результата].
– Например, на ЧЕ‑1996 побороться за чемпионство было по силам?
– Вряд ли, а вот за полуфинал, возможно, – сказал экс-вратарь сборной России и начальник отдела подготовки тренеров академии РФС.
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