Президент «Милана» за игру с «Болоньей» без зрителей или на нейтральном поле. Завтрашний матч могут перенести из-за наводнения

Президент «Милана» предложил сыграть с «Болоньей» без зрителей.

Ранее появилась информация , что встреча 9-го тура Серии А, запланированная на 26 октября в Болонье, может быть перенесена из-за проливных дождей и наводнения. С распоряжением о переносе выступил мэр города.

«Думаю, что либо матч пройдет за закрытыми дверями, либо его проведут в другом месте. Гипотеза о том, что он не будет сыгран...

Вчера вечером мы узнали о распоряжении мэра и думаем, какое решение может быть принято», – сказал президент «Милана » Паоло Скарони .

Игра «Милана» в Болонье перенесена из-за ливней и наводнения. Дисквалификация Тео и Рейндерса распространится на матч с «Наполи»