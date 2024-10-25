Президент «Милана» за игру с «Болоньей» без зрителей или на нейтральном поле. Завтрашний матч могут перенести из-за наводнения
Президент «Милана» предложил сыграть с «Болоньей» без зрителей.
Ранее появилась информация, что встреча 9-го тура Серии А, запланированная на 26 октября в Болонье, может быть перенесена из-за проливных дождей и наводнения. С распоряжением о переносе выступил мэр города.
«Думаю, что либо матч пройдет за закрытыми дверями, либо его проведут в другом месте. Гипотеза о том, что он не будет сыгран...
Вчера вечером мы узнали о распоряжении мэра и думаем, какое решение может быть принято», – сказал президент «Милана» Паоло Скарони.
Игра «Милана» в Болонье перенесена из-за ливней и наводнения. Дисквалификация Тео и Рейндерса распространится на матч с «Наполи»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: TuttoMercatoWeb
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