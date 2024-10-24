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Игра «Милана» в Болонье перенесена из-за ливней и наводнения. Дисквалификация Тео и Рейндерса распространится на матч с «Наполи»

«Милан» не сможет сыграть с «Болоньей» на ближайших выходных.

Матч 9-го тура Серии А должен был пройти 26 октября на стадионе «Ренато Далль’Ара». Встречу пришлось перенести по решению властей из-за проливных дождей и наводнения, а также связанных с ними восстановительных работ. Считается, что в таких условиях прибытие 35 тысяч фанатов на стадион создаст проблемы с общественным порядком.

Calcio e Finanza сообщает, что ближайшая доступная для проведения игры дата – 17/18 декабря.

Также подчеркивается, что из-за переноса этого матча Тео Эрнандес и Тейани Рейндерс будут вынуждены отбывать дисквалификацию во время игры «Милана» с «Наполи» 29 октября.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calcio e Finanza
logoМилан
logoсерия А Италия
происшествия
logoНаполи
logoБолонья
logoТео Эрнандес
календарь
logoТейани Рейндерс
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