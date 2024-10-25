«Милан» и Рейндерс обсуждают продление контракта. Текущий рассчитан до 2028-го

«Милан» обсуждает продление контракта с Тейани Рейндерсом.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, миланцы начали переговоры с футболистом и его окружением, поскольку он счастлив в «Милане», и клуб также очень доволен его игрой. 26-летнего полузащитника считают ключевой частью проекта.

Вместе с тем в этом вопросе нет никакой спешки, так как действующий контракт нидерландца рассчитан до 2028 года.

В нынешнем сезоне Рейндерс провел 11 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и сделав 2 результативные передачи. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .