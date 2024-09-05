КДК оштрафовал «Пари НН» на 150 000 рублей за необеспечение безопасности на матче «Краснодаром» в Кубке России. У 50 стюардов не было удостоверений, двое были несовершеннолетними
«Пари НН» оштрафован за необеспечение безопасности в матче Кубка с «Краснодаром».
Игра группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России состоялась 28 августа в Нижнем Новгороде. «Краснодар» одержал победу со счетом 1:0.
«На матче Кубка России «Пари НН» – «Краснодар» около 50 сотрудников, которые были экипированы в жилетки стюардов, не имели удостоверений. Часть была волонтерами, два человека – несовершеннолетними. «Пари НН» за необеспечение безопасности оштрафован на 150 тысяч рублей.
Болельщики «Локомотива» [на игре с «Химками»] скандировали нецензурные кричалки – штраф 40 тысяч рублей, «Химки» за аналогичное нарушение – 10 тысяч, «Спартак» [по итогам матча с «Динамо» Махачкала] – 30 тысяч», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
А почему за одно и то же нарушение по-разному наказывают?
Особенно Оренбургу с его гаревой дорожкой!!