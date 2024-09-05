КДК оштрафовал «Пари НН» на 150 000 рублей за необеспечение безопасности на матче «Краснодаром» в Кубке России. У 50 стюардов не было удостоверений, двое были несовершеннолетними

Теги Спартак Локомотив Химки премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России КДК РФС Краснодар Артур Григорьянц Стадион Нижний Новгород Пари НН Матч ТВ Футбол

«Пари НН» оштрафован за необеспечение безопасности в матче Кубка с «Краснодаром».

Игра группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России состоялась 28 августа в Нижнем Новгороде. «Краснодар» одержал победу со счетом 1:0.

«На матче Кубка России «Пари НН» – «Краснодар» около 50 сотрудников, которые были экипированы в жилетки стюардов, не имели удостоверений. Часть была волонтерами, два человека – несовершеннолетними. «Пари НН» за необеспечение безопасности оштрафован на 150 тысяч рублей.

Болельщики «Локомотива» [на игре с «Химками»] скандировали нецензурные кричалки – штраф 40 тысяч рублей, «Химки» за аналогичное нарушение – 10 тысяч, «Спартак» [по итогам матча с «Динамо» Махачкала] – 30 тысяч», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

10 комментариев
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Вообще давно пора правоохранительным органам заняться ген.директором Пари НН. Эта личность была министром здравоохранения, где наворотила очень много дел, люди выдохнули когда его убрали и он уже тогда должен был заинтересовать органы, но нет: его ставят генеральным директором ФК!!! И там начинаются интересные вещи, главная из которых назначение главным тренером непонятного серба, после идиотского увольнения Кержакова явно не по спортивным принципам. Брали серба с подъёмными и прописанной неустойкой, которая скоро будет явно распихана по карманам... Вот такие дела в Нижнем Новгороде творятся...
+8
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+8
"Болельщики «Локомотива» [на игре с «Химками»] скандировали нецензурные кричалки – штраф 40 тысяч рублей, «Химки» за аналогичное нарушение – 10 тысяч"
А почему за одно и то же нарушение по-разному наказывают?
+3
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+3
Ответ АРТУР АЛИЕВ
"Болельщики «Локомотива» [на игре с «Химками»] скандировали нецензурные кричалки – штраф 40 тысяч рублей, «Химки» за аналогичное нарушение – 10 тысяч" А почему за одно и то же нарушение по-разному наказывают?
Химки скандировали не уверенно!)
+1
0
+1
Ответ Петрович
Вообще давно пора правоохранительным органам заняться ген.директором Пари НН. Эта личность была министром здравоохранения, где наворотила очень много дел, люди выдохнули когда его убрали и он уже тогда должен был заинтересовать органы, но нет: его ставят генеральным директором ФК!!! И там начинаются интересные вещи, главная из которых назначение главным тренером непонятного серба, после идиотского увольнения Кержакова явно не по спортивным принципам. Брали серба с подъёмными и прописанной неустойкой, которая скоро будет явно распихана по карманам... Вот такие дела в Нижнем Новгороде творятся...
Там все в доле. Таких личностей с десяток
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Всем фарма Зенита место в ФНЛ.
Особенно Оренбургу с его гаревой дорожкой!!
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
"Болельщики «Локомотива» [на игре с «Химками»] скандировали нецензурные кричалки – штраф 40 тысяч рублей, «Химки» за аналогичное нарушение – 10 тысяч" А почему за одно и то же нарушение по-разному наказывают?
Скорее всего у одних четвертое нарушение в сезоне, у других лишь первое.
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
"Болельщики «Локомотива» [на игре с «Химками»] скандировали нецензурные кричалки – штраф 40 тысяч рублей, «Химки» за аналогичное нарушение – 10 тысяч" А почему за одно и то же нарушение по-разному наказывают?
Там по нарастающей штрафы идут.
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