КДК оштрафовал «Пари НН» на 150 000 рублей за необеспечение безопасности на матче «Краснодаром» в Кубке России. У 50 стюардов не было удостоверений, двое были несовершеннолетними

«Пари НН» оштрафован за необеспечение безопасности в матче Кубка с «Краснодаром».

Игра группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России состоялась 28 августа в Нижнем Новгороде. « » одержал победу со счетом 1:0.

«На матче Кубка России « » – «Краснодар» около 50 сотрудников, которые были экипированы в жилетки стюардов, не имели удостоверений. Часть была волонтерами, два человека – несовершеннолетними. «Пари НН» за необеспечение безопасности оштрафован на 150 тысяч рублей.

Болельщики « » [на игре с «Химками»] скандировали нецензурные кричалки – штраф 40 тысяч рублей, « » за аналогичное нарушение – 10 тысяч, « » [по итогам матча с «Динамо» Махачкала] – 30 тысяч», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.