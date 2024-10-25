Александр Ерохин: «Локомотив» показывает хорошую игру, много забивает, атакует. «Зениту» нужно отталкиваться от своей игры»
«Локомотив» показывает хорошую игру, много забивает, атакует. В команде много молодых ребят, которые хорошо себя проявляют. Поэтому матч, конечно, будет непростым. Будем готовиться к нему, еще есть время, тем более некоторые ребята в нашей команде получили паузу, не играли на Кубок с «Факелом». Так что есть возможность целенаправленно готовиться к игре с «Локомотивом».
Игра Батракова? Этот сезон он проводит хорошо, результативно. Но думаю, наш тренерский штаб предоставит нам всю информацию, с помощью которой можно будет контролировать этого игрока и всю его команду, чтобы в конечном итоге победить.
Нам надо нивелировать сильные качества соперника и использовать свои сильные качества. Но в любом случае нужно отталкиваться от своей игры», – сказал полузащитник «Зенита».
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