Александр Ерохин: «Локомотив» показывает хорошую игру, много забивает, атакует. «Зениту» нужно отталкиваться от своей игры»

Александр Ерохин высказался в преддверии воскресного матча РПЛ «Зенит» – «Локомотив».

«Локомотив » показывает хорошую игру, много забивает, атакует. В команде много молодых ребят, которые хорошо себя проявляют. Поэтому матч, конечно, будет непростым. Будем готовиться к нему, еще есть время, тем более некоторые ребята в нашей команде получили паузу, не играли на Кубок с «Факелом». Так что есть возможность целенаправленно готовиться к игре с «Локомотивом».

Игра Батракова? Этот сезон он проводит хорошо, результативно. Но думаю, наш тренерский штаб предоставит нам всю информацию, с помощью которой можно будет контролировать этого игрока и всю его команду, чтобы в конечном итоге победить.

Нам надо нивелировать сильные качества соперника и использовать свои сильные качества. Но в любом случае нужно отталкиваться от своей игры», – сказал полузащитник «Зенита ».