Матч «Милана» с «Болоньей» перенесен из-за наводнения – решение принято на совете директоров Серии А. Проведение игры в Эмполи или Комо не согласовали

Матч «Милана» с «Болоньей» окончательно перенесен из-за погодных условий.

Матч 9-го тура Серии А должен был пройти 26 октября на стадионе «Ренато Далль’Ара » в Болонье.

Встречу пришлось перенести по решению властей из-за проливных дождей и наводнения, а также связанных с ними восстановительных работ. Считается, что в таких условиях прибытие 35 тысяч фанатов на стадион создаст проблемы с общественным порядком.

Президент «Милана » Паоло Скарони предложил сыграть с «Болоньей» без зрителей. Также обсуждались идеи проведения матча на нейтральном поле в Эмполи или Комо.

Однако мэр города Маттео Лепоре и руководство «Болоньи» настояли на переносе матча. Окончательное решение было принято на экстренном собрании совета директоров Серии А.

В связи с этим предстоит определиться с датой новой игры. Один из вариантов – 3 апреля 2025 года, когда не будет еврокубковых матчей и игр Кубка Италии.