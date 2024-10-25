Матч «Милана» с «Болоньей» перенесен из-за наводнения – решение принято на совете директоров Серии А. Проведение игры в Эмполи или Комо не согласовали
Матч 9-го тура Серии А должен был пройти 26 октября на стадионе «Ренато Далль’Ара» в Болонье.
Встречу пришлось перенести по решению властей из-за проливных дождей и наводнения, а также связанных с ними восстановительных работ. Считается, что в таких условиях прибытие 35 тысяч фанатов на стадион создаст проблемы с общественным порядком.
Президент «Милана» Паоло Скарони предложил сыграть с «Болоньей» без зрителей. Также обсуждались идеи проведения матча на нейтральном поле в Эмполи или Комо.
Однако мэр города Маттео Лепоре и руководство «Болоньи» настояли на переносе матча. Окончательное решение было принято на экстренном собрании совета директоров Серии А.
В связи с этим предстоит определиться с датой новой игры. Один из вариантов – 3 апреля 2025 года, когда не будет еврокубковых матчей и игр Кубка Италии.
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