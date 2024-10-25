  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Матч «Милана» с «Болоньей» перенесен из-за наводнения – решение принято на совете директоров Серии А. Проведение игры в Эмполи или Комо не согласовали
6

Матч «Милана» с «Болоньей» перенесен из-за наводнения – решение принято на совете директоров Серии А. Проведение игры в Эмполи или Комо не согласовали

Матч «Милана» с «Болоньей» окончательно перенесен из-за погодных условий.

Матч 9-го тура Серии А должен был пройти 26 октября на стадионе «Ренато Далль’Ара» в Болонье.

Встречу пришлось перенести по решению властей из-за проливных дождей и наводнения, а также связанных с ними восстановительных работ. Считается, что в таких условиях прибытие 35 тысяч фанатов на стадион создаст проблемы с общественным порядком.

Президент «Милана» Паоло Скарони предложил сыграть с «Болоньей» без зрителей. Также обсуждались идеи проведения матча на нейтральном поле в Эмполи или Комо.

Однако мэр города Маттео Лепоре и руководство «Болоньи» настояли на переносе матча. Окончательное решение было принято на экстренном собрании совета директоров Серии А.

В связи с этим предстоит определиться с датой новой игры. Один из вариантов – 3 апреля 2025 года, когда не будет еврокубковых матчей и игр Кубка Италии.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: TuttoMercatoWeb
logoМилан
logoсерия А Италия
происшествия
болельщики
logoБолонья
Ренато Далль′Ара
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Агуэро о Левандовском: «Может играть до 42-43 лет. Прежней ловкости не будет, но он достаточно активен, чтобы много забивать. Нападающие заботятся о себе, это я иногда съедаю гамбургер»
212 минут назад
Анчелотти о Мбаппе: «Он не раз играл против «Барсы» и знает, что нужно делать. Килиан важен для «Реала», мы довольны, потому что он забивает голы»
120 минут назад
Дюков о словах Карпина о том, что российский футбол «20 лет идет не туда»: «Они вырваны из контекста. Это не касалось развития нашего футбола в целом»
629 минут назад
Хавбек «Лацио» Тшауна слышал «звуки джунглей» и «обезьяньи крики» во время матча с «Твенте». Нидерландский клуб из-за расизма проведет расследование
1146 минут назад
Бартон о выборах в США: «Демократическая партия больше не за демократию. Они несколько раз пытались убить Трампа и не преуспели»
3051 минуту назад
Агуэро о класико: «У «Барсы» больше шансов, но у «Реала» в последние 10 минут появляется то, чего нет у остальных. Им не нужно и 20% владения, чтобы забить»
10сегодня, 13:45
МВД Франции о гомофобных кричалках: «Полицейские или жандармы в штатском будут на стадионах выявлять нарушителей. Хочу больше индивидуальных санкций»
25сегодня, 13:40
Анчелотти о Винисиусе: «Один из лучших в мире, будущий обладатель «Золотого мяча». И он сохраняет скромность и дисциплину»
28сегодня, 13:29
Дугласу Сантосу вручили российский паспорт. Защитник играет за «Зенит» с 2019 года
79сегодня, 13:15Фото
Автобус «Баварии» забросали камнями в Барселоне перед матчем ЛЧ – разбили окно, помяли водительскую дверь. Мюнхенцы уведомили УЕФА об инциденте
36сегодня, 13:13
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Лацио» из-за расистских выкриков заменил Тшауну на 89-й в матче ЛЕ с «Твенте»: «Эмоциональное состояние футболиста не позволяло играть дальше»
6 минут назад
«Сундуков и Сандрачук спокойно догонят Мбаппе. Думаем, что в Европе нереальный уровень, но они только быстрее принимают решения». Сердеров о футболистах РПЛ
1029 минут назад
Глава РФС Дюков о сборной: «Говорили с руководителями европейских ассоциаций о матчах в следующем году. Россия примет больше статусных соперников, уверен»
732 минуты назад
Флик об обороне «Барсы»: «После «Баварии» поняли, что нужно совершенствоваться. Все игроки готовы к «Реалу», мы верим в себя»
440 минут назад
29 октября в Санкт-Петербурге пройдет футбольная викторина от «Квиз Плюс»
51 минуту назадРеклама
Депутат Журова о стажировке Мостового в Госдуме: «Если он хочет, буду рада его видеть. После моих объяснений многие отказываются от этой работы»
9сегодня, 13:47
«Атлетико Минейро» обязан выкупить Фукса у ЦСКА за 3 млн долларов. Бруно провел более 50% матчей (Иван Карпов)
11сегодня, 12:45
Сергей Овчинников: «Не нужно было переходить в «Динамо» из «Локомотива», лучше бы завершил карьеру. Я стал заложником ситуации или виновником, возможно»
8сегодня, 12:31
Экс-игрок «Зенита» Игонин назначен председателем комитета РФС по работе с болельщиками
9сегодня, 12:30
Анчелотти о Винисиусе: «В «Реале» нет единого лидера – им может быть Вальверде, Модрич, кто-то из молодежи. Нам повезло»
4сегодня, 12:16