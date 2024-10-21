Матч «Реала» и «Барсы» будет судить Санчес Мартинес. Он отвечал за ВАР в класико в апреле
Стало известно, кто будет судить класико в субботу.
Как сообщает El Chiringuito, главным арбитром матча «Реала» и «Барселоны» в 11-м туре Ла Лиги назначен Хосе Мария Санчес Мартинес.
Напомним, Санчес Мартинес отвечал за ВАР в класико в апреле – тогда «Реал» одержал победу со счетом 3:2. Тогда арбитр поддержал решение главного судьи Сесара Сото Градо не засчитывать гол после удара Ламина Ямаля в 1-м тайме, посчитав, что мяч не пересек линию ворот.
Опубликованы переговоры Сото Градо и ВАР в эпизоде с ударом Ямаля: «Это очень важное решение, не спешим, проверьте все камеры»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: El Chiringuito
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