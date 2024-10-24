Рауль Рианчо: «Спартак» остается самым популярным клубом России. Надеюсь, выиграет хоть одно чемпионство в ближайшие 10 лет, потенциал есть»

Рауль Рианчо назвал «Спартак» популярнейшим клубом России.

«Трудно спорить с тем, что «Спартак » уже не так силен, как в 90-е годы. Об этом говорит небольшое количество титулов в последние годы.

Но «Спартак» все равно остается самым популярным клубом России. Красно-белых поддерживают по всей стране.

Надеюсь, «Спартак» выиграет хоть одно чемпионство в ближайшие 10 лет. Потенциал у него есть», – сказал бывший тренер московского клуба.