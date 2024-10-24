Рауль Рианчо: «Спартак» остается самым популярным клубом России. Надеюсь, выиграет хоть одно чемпионство в ближайшие 10 лет, потенциал есть»
Рауль Рианчо назвал «Спартак» популярнейшим клубом России.
«Трудно спорить с тем, что «Спартак» уже не так силен, как в 90-е годы. Об этом говорит небольшое количество титулов в последние годы.
Но «Спартак» все равно остается самым популярным клубом России. Красно-белых поддерживают по всей стране.
Надеюсь, «Спартак» выиграет хоть одно чемпионство в ближайшие 10 лет. Потенциал у него есть», – сказал бывший тренер московского клуба.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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