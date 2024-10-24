Хавбек «Махачкалы» Глушков о ВАР: «Ошибок меньше не стало, за 10 матчей в РПЛ их было столько же, сколько в ФНЛ за весь сезон. Некоторые судьи смотрят по 2-3 минуты – игроки остывают»
– В начале этого сезона махачкалинское «Динамо» часто становилось участником судейских скандалов. Что вы думаете про ВАР? Ваш одноклубник Валентин Пальцев не одобряет использование этой системы.
– Мне тоже не очень нравится ВАР. Но все судьи работают с ним по-своему. Некоторые знают, как с ним работать, поэтому мы недолго ждем их решения после видеопросмотра. А некоторые арбитры смотрят ВАР по две-три минуты. За это время футболисты остывают, начинают думать обо всем подряд. Это ожидание мне не нравится.
ВАР появился, а судейских ошибок не стало меньше. Но это данность, к которой надо привыкать.
– Где лучше судят – в РПЛ или в ФНЛ?
– Мы за весь прошлый сезон в ФНЛ столкнулись с таким же количеством ошибок, с каким столкнулись за 10 матчей в РПЛ, – сказал полузащитник «Динамо» Махачкала.
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