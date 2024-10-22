Хавбек «Махачкалы» Глушков об РПЛ: «Здесь даже легче, чем в ФНЛ. Просто за ошибки тебя сразу наказывают»
После 12-ти туров клуб из Дагестана занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.
– Вы играете в РПЛ первый год. Чего ждали от дебюта?
– У меня не было никаких ожиданий. Я даже не знаю, какое место мы сейчас занимаем. Начали мы в целом неплохо, но потом случился небольшой спад. Со всеми мы играем от себя, но нам немного не хватает уверенности. Возможно, из-за этого мы сейчас находимся в нижней части турнирной таблицы. Но я думаю, что у нас все будет хорошо.
Я общаюсь с ребятами, и мы приходим к выводу, что в РПЛ играть даже легче, чем в ФНЛ. Просто в РПЛ за ошибки тебя сразу наказывают. Пока так и получается, я ощущаю это на себе», – сказал полузащитник махачкалинского «Динамо».
По итогам сезона-2023/24 «Динамо» из Махачкалы вышло в РПЛ впервые в своей 97-летней истории.
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