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Семак о словах Карпина, что российский футбол «20 лет идет не туда»: «Пробег «Барсы» с Хави и Иньестой был меньше, чем у многих в РПЛ. Кроме скорости и интенсивности есть мастерство и качество»

Сергей Семак не согласился со словами Валерия Карпина об уровне футбола в России.

– Карпин заявил, что чемпионат России 20 лет движется не в том направлении. Как относитесь к такому высказыванию? По его словам, в чемпионате Бельгии скорости выше.

– Не знаю, у каждого свое мнение. Все чемпионаты разные. Конечно, у нас многие команды играют глубоко от обороны, в таком случае ни о какой интенсивности идти речи не может.

В чемпионате Нидерландов или Бельгии в большинстве своем клубы играют больше в атаку, это интереснее для болельщиков, это позволяет игрокам лучше проявлять себя. Клубы работают над тем, чтобы засветить и продать своих игроков.

Кроме скорости и интенсивности есть другие аспекты: и мастерство, и качество. Если брать «Барселону» с Хави и Иньестой – игроки, которые великолепно играли с мячом. Тот же общий пробег «Барселоны» был значительно меньше многих клубов РПЛ. Это не означает, что команда играет хуже, – сказал главный тренер «Зенита».

Карпин о том, что «мы 20 лет идем не туда»: «Это касается исключительно тренировочного процесса. Не нужно вырывать фразы из контекста»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoБарселона
logoХави
logoАндрес Иньеста
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logoВалерий Карпин
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