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Алдонин о словах Карпина, что российский футбол «20 лет идет не туда»: «В Европе интенсивность выше. На одном таланте далеко не уедешь, нужно становиться профессионалами»

Евгений Алдонин прокомментировал мнение Валерия Карпина о российском футболе.

На подкасте у Федора Смолова главный тренер сборной России заявил, что «мы уже лет 20 идем не туда». Позже Карпин пояснил, что имеет в виду тренировочный процесс.

– Карпин все разложил, это его мнение. Не надо критически смотреть на ситуацию, а думать, как улучшить российский футбол.

Разделяю точку зрения Карпина по поводу профессионализма. Современный футбол отличается от того, что было 20 лет назад. На одном таланте далеко не уедешь. Ни для кого не секрет, что в Европе интенсивность выше.

– Тогда что нужно сделать, чтобы изменить российский футбол?

– Людям в российском футболе нужно становиться настоящими профессионалами. Необходимо контролировать все процессы.

Например, детский футбольный тренер не очень популярная профессия, хотя именно в детстве закладываются основы профессионализма, футбола в целом. Кого не спросишь в детском футболе, никто не ставит во главу угла результат, но попасть в тройку необходимо. Как это работает?

Нельзя сделать так, что в чем-то одном мы прибавим, и все наладится, – сказал бывший футболист сборной России Евгений Алдонин.

«Выключаю звук, когда смотрю футбол». Карпин против российских комментаторов

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoЕвгений Алдонин
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
детский футбол
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