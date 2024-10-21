«Динамо» летом отказалось от Антона Миранчука из-за высоких требований. В клубе опасались, что большая зарплата может сказаться на атмосфере («Матч ТВ»)

«Динамо» отказалось от подписания Антона Миранчука из-за высоких запросов.

В сентябре Миранчук, покинувший «Локомотив » свободным агентом в конце прошлого сезона, перешел в «Сьон ».

По информации «Матч ТВ », переговоры Миранчука с «Динамо» вышли на продвинутую стадию, однако полузащитник требовал очень высокую зарплату, поскольку его подписание было бы бесплатным.

Руководство бело-голубых решило отказаться от трансфера полузащитника, опасаясь, что его большой оклад может сказаться на атмосфере в команде.

«Динамо» рассматривало подписание Антона Миранчука: «Приняты другие решения. Было бы обидно, если бы он не нашел себе команду, а он перешел в Европу»