26-27 октября и 3 ноября в «Акрон-Академии Коноплева» состоятся Дни талантов для юношей 2016 года рождения и девушек 2005-2015 годов рождения

День талантов – это мероприятие, на котором юные спортсмены, мечтающие стать футболистами, могу показать свои навыки тренерскому составу академии. Лучшие из них получат шанс пройти отбор в «Акрон-Академию Коноплева».

Для участия в мероприятии необходимо заполнить соответствующую анкету – это является автоматической регистрацией на просмотр, ответного подтверждения в виде письма на электронную почту или звонка не будет.

Расписание мероприятия 26-27 октября для юношей:

9:00 – сбор;

9:20 – оформление документов;

10:00 – старт тренировочного процесса;

12:00 – завершение тренировочного процесса;

Расписание мероприятия 3 ноября для девушек 2005 – 2011 года рождения:

10:00 – сбор;

10:20 – оформление документов;

10:40 – старт тренировочного процесса;

12:00 – завершение тренировочного процесс;

Расписание мероприятия 3 ноября для девушек 2012-2013 годов рождения и девочек 2014-2015 годов рождения:

11:30 – сбор;

11:40 – оформление документов;

12:00 – старт тренировочного процесса;

13:00 – завершение тренировочного процесса.

На просмотр необходимо явиться в спортивной форме, футбольной обуви и с перечнем документов: свидетельством о рождении, справке-доступе от педиатра, а также добровольном согласии на виды медицинских вмешательств.