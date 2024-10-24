26-27 октября и 3 ноября в «Акрон-Академии Коноплева» состоятся Дни талантов для юношей 2016 года рождения и девушек 2005-2015 годов рождения
День талантов – это мероприятие, на котором юные спортсмены, мечтающие стать футболистами, могу показать свои навыки тренерскому составу академии. Лучшие из них получат шанс пройти отбор в «Акрон-Академию Коноплева».
Для участия в мероприятии необходимо заполнить соответствующую анкету – это является автоматической регистрацией на просмотр, ответного подтверждения в виде письма на электронную почту или звонка не будет.
Расписание мероприятия 26-27 октября для юношей:
9:00 – сбор;
9:20 – оформление документов;
10:00 – старт тренировочного процесса;
12:00 – завершение тренировочного процесса;
Расписание мероприятия 3 ноября для девушек 2005 – 2011 года рождения:
10:00 – сбор;
10:20 – оформление документов;
10:40 – старт тренировочного процесса;
12:00 – завершение тренировочного процесс;
Расписание мероприятия 3 ноября для девушек 2012-2013 годов рождения и девочек 2014-2015 годов рождения:
11:30 – сбор;
11:40 – оформление документов;
12:00 – старт тренировочного процесса;
13:00 – завершение тренировочного процесса.
На просмотр необходимо явиться в спортивной форме, футбольной обуви и с перечнем документов: свидетельством о рождении, справке-доступе от педиатра, а также добровольном согласии на виды медицинских вмешательств.
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