У «Баварии» 1 победа в 5 последних играх. При Компани проиграны 2 из 3 матчей в ЛЧ

«Бавария» одержала лишь одну победу в пяти последних матчах.

Команда Венсана Компани сегодня была разгромлена «Барселоной» (1:4) в Лиге чемпионов.

Начиная с 28 сентября мюнхенцы дважды сыграли вничью (с «Байером» и «Айнтрахтом»), дважды уступили (каталонцам и «Астон Вилле») и обыграли «Штутгарт».

27 октября «Бавария » выступит в гостях у «Бохума» в Бундеслиге.