У «Баварии» 1 победа в 5 последних играх. При Компани проиграны 2 из 3 матчей в ЛЧ
«Бавария» одержала лишь одну победу в пяти последних матчах.
Команда Венсана Компани сегодня была разгромлена «Барселоной» (1:4) в Лиге чемпионов.
Начиная с 28 сентября мюнхенцы дважды сыграли вничью (с «Байером» и «Айнтрахтом»), дважды уступили (каталонцам и «Астон Вилле») и обыграли «Штутгарт».
27 октября «Бавария» выступит в гостях у «Бохума» в Бундеслиге.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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