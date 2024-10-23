Роберт Левандовски всегда возвращается

Любовь Курчавова – о форварде, который не сдается.

«Раньше я был машиной. Теперь стал человеком», – иронизировал Роберт Левандовски позапрошлым летом. Но даже сам Роберт вряд ли ждал такого спада (ха, а ведь для кого-то сезон жизни): 26 голов в 49 матчах за «Барселону», 5 из них – с пенальти.

Впервые с сезона-2014/15 он не пробил планку в 30 мячей, стал одним из худших форвардов Ла Лиге по разнице ожидаемых и реальных голов и потерял статус железного основного «Барсы».

Казалось, наступил естественный регресс – все-таки уже 36.

Но при Ханси Флике поляк расцвел: 14 голов в 12 матчах сезона, всего два из них – с пенальти.

Левандовски всегда возвращается.

После смерти отца и непродленного контракта

Роберт родился в Варшаве, но вырос в 60-тысячном Лешно – там родители работали школьными учителями физкультуры. Несмотря на отъезд из столицы, Левандовски, как и все остальные парни, мечтал играть за «Легию».

В Лешно не было команд для 5-летних, поэтому папа тратил по четыре часа в день и возил Роберта тренироваться в Варшаву. Родители других ребят спрашивали: «Зачем?» Ответ был простым: «Потому что у сына есть мечта».

Правда, реализация хромала: однажды на юношеском турнире в Варшаве Левандовски запорол шесть выходов один на один, и его команда проиграла 0:1. «На него было больно смотреть, – вспоминала сестра Роберта Милена. – Он был опустошен, но на следующую игру вышел так, словно ничего не произошло, и забил».

Над его худобой смеялись соперники, но Роберт не останавливался: сначала попал в «Варсовию» (там даже не было душевых, поэтому полтора часа ехал домой в грязной форме), в 15 – в варшавскую «Дельту», в 16 – в дубль «Легии».

В том же году, когда Левандовски приблизился к мечте, умер его отец Кшиштоф. Страшная потеря: папа всегда был рядом, постоянно возил на тренировки и даже снимал игру на камеру, чтобы потом вместе разбирать ошибки. «Это был самый сложный период жизни, – говорил Роберт для Bild. – Я вдруг остался единственным мужчиной в семье. Я должен был стать взрослым. Память о папе до сих пор толкает вперед. Когда дополнительно тренируюсь, говорю себе: «Это для него».

26 апреля 2006-го Левандовски впервые сыграл за «Легию» – вышел на 54-й. А уже через пять минут отправился на скамейку из-за мышечной травмы и больше не сыграл в том сезоне. Оказалось, все серьезно: какое-то время Роберту даже пришлось ходить на костылях. Вернувшись к тренировкам, Левандовски не мог нормально бегать: над ним снова смеялись, а клубный доктор сомневался, что парень останется в профессиональном футболе. Проблемы из-за травмы наложились на и без того слабую физику Левандовского. «Его ноги походили на палки, – говорил тренер «Легии» Кшиштоф Сикроски. – Когда получал мяч, казалось, что они сломаются пополам. Я говорил ему есть бекон».

Едва восстановившись от травмы, Левандовски узнал, что с ним не продлят контракт – «Легия» даже не потрудилась сообщить об этом через тренера или директора; к форварду отправили рядового секретаря. Все просто: Давида Янчика сочли более перспективным. «Один из худших дней в жизни, – вспоминал Левандовски для The Players’ Tribune. – Отец умер, теперь рушилась карьера. После этих новостей я вернулся к машине, у которой ждала мама. Она сразу поняла, что что-то не так. И я просто ничего не мог с собой поделать... Я заплакал».

После хромоты и отказа от «Сибири»

В июле 2006-го Левандовски попал в «Знич» из третьей лиги. Из-за травмы, которая лишила его шанса в «Легии», начинал тяжело. «Он хромал и неестественно двигался, – вспоминал почетный президент Сильвуш Муха-Орлински, который уже тогда работал в клубе. – Очень сложный момент. Мы рисковали, взяв его в команду. Если честно, он был не совсем в форме». «Я был так плох, что даже не мог нормально бегать, – подтверждал Левандовски. – Одна нога отставала от другой, будто у меня цементный блок вокруг лодыжки. Большие таланты уже играли за «Баварию», «Барсу» и «Ман Юнайтед», а я был в польском третьем дивизионе и пытался вспомнить, как бегать».

Но в «Зниче» Левандовски получил главное – веру. Тренер Анджей Блаха выпускал его даже прихрамывающим. Так Роберт помог команде подняться во вторую польскую лигу и заслужил интерес от других клубов, среди которых – «Сибирь» из нашей Первой лиги и «Хедд» из третьей норвежской.

Но команду Левандовски так и не сменил: «Сибирь» посчитала, что 500 тысяч евро за 19-летнего парня, который совсем недавно вырос на десять сантиметров и из-за этого не мог разобраться с координацией, – перебор. А «Хедд» просто не захотел оплачивать Роберту билеты в Норвегию на просмотр.

Левандовски остался в «Зниче», забил 21 гол в сезоне-2007/08 и перешел в «Лех». Там все сложилось: за 32 голами в 58 матчах чемпионата последовал трансфер в дортмундскую «Боруссию» за 4,75 млн евро.

После Lewandoofski («Леванглупски») и Chancentod («убийца шансов»)

Вообще, боссы «Дортмунда» долго сомневались – считали Левандовского слишком легковесным и не верили, что он заиграет в топ-лиге. Но результативность в «Лехе» убедила рискнуть.

Роберт без шансов проигрывал конкуренцию Лукасу Барриосу, который переехал в Дортмунд за год до этого и в первом же сезоне с 19 голами стал лучшим бомбардиром «Боруссии».

Левандовски стартовал не так резво. Его игра в первой половине сезона-2010/11 печалила так, что в таблоиде Bild придумали обидное прозвище – Lewandoofski (с немецкого doof – глупый). А фанаты прозвали его Chancentod (то есть «убийца моментов»). «Я ожидал, что он будет играть лучше, больше забивать, лучше действовать в единоборствах, – говорил Юрген Клопп. – Сейчас он не на своем уровне».

И это несмотря на то, что Роберт, получая по 15-20 минут за матч, забил пять голов к зимней паузе. Во второй части сезона он играл чаще, но в роли десятки. Юрген Клопп учил его правильно двигаться и прессинговать, улучшать позицию без мяча и перемещаться по штрафной.

Левандовски боролся: по шесть часов проводил в тренажерке, чтобы набрать мышечную массу, и вместе с женой Анной (знакомы еще со времен «Знича») контролировал диету. Чуть позже Нури Шахин придумает Роберту прозвище – The Body («Тело»). И объяснит: «У Леви просто невероятное тело – чистые мышцы. В раздевалке он поражает».

Но прорыв так и не наступал – Барриос по-прежнему был лучше.

«Когда начался второй сезон, мне все еще было тяжело, – вспоминал Левандовски. – Еще я чувствовал, что Юргену от меня что-то нужно, но не понимал что. Поэтому после очень тяжелого поражения от «Марселя» в Лиге чемпионов – кажется, мы проиграли 0:3 – я поехал к нему. Сказал: «Юрген, надо поговорить. Просто скажи, чего ты от меня ждешь». Не помню, что он сказал – мой немецкий все еще был не лучшим, – но благодаря немногим известным мне словам и языку его тела мы понимали друг друга. Отлично поболтали».

Через три дня Левандовски сделал хет-трик и голевую против «Аугсбурга». «Боруссия» победила 4:0.

«Это было что-то психологическое, как-то связанное с отцом, – говорил Левандовски. – Тогда я не думал об этом, но теперь понимаю, что разговор с Юргеном был похож на тот, что я хотел бы провести с папой. Таких разговоров у меня не было много, много лет».

Тогда же Клопп посоветовал Левандовскому больше общаться с партнерами (его видели только с Якубом Блашчиковским и Лукашем Пишчеком) и учить немецкий – тот так и не знал ничего, кроме ja, nein, danke и Scheiße.

Так Левандовски вписался в коллектив.

А потом ухватился за шанс: летом Барриос травмировался в финале Кубка Америки. Роберт занял его место и уже не вернул.

Второй сезон в «Боруссии» походил на мечту – 30+12 в 47 матчах, чемпионство и хет-трик в победном финале Кубка Германии против «Баварии».

Впереди его ждали десятки рекордов и сотни голов.

***

«Папа не увидел, как я стал профессиональным футболистом, хотя хотелось бы думать, что сейчас он смотрит все мои игры с места повыше – с наилучшего места. Он был тем, кто положил мяч к моим ногам и тем, кто никогда не позволял забыть, почему я играю в футбол.

Не ради трофеев. Не ради денег. Не ради славы.

Нет. Мы играем, потому что нам это нравится.

Спасибо, папа.

Все это в моей голове – как фильм. И последняя сцена… Она с ним.

Это воспоминание о том времени, когда я еще ничего не достиг. До того, как кто-то узнал мое имя за пределами нашей деревни. До того, как я выиграл титулы или сделал что-то вообще. Это воспоминание не имеет никакого смысла для вас. А, может, и будет иметь.

Рано утром отец везет меня на матч где-то на другом конце Польши, а мы говорим только о футболе или школе. Или вообще ни о чем.

Мы в машине, я смотрю в окно на проплывающие мимо деревья, с нетерпением жду матча и представляю, что сделаю, как забью и как все будет.

Футбол.

Вот и все. Вот такое воспоминание. Лучшее воспоминание».

Разве вы сомневались, что он вернется?

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Фото: Gettyimages.ru /David Ramos, Christof Koepsel/Bongarts, Alex Grimm/Bongarts; East News /LUDMILA MITREGA / AFP, DIETER NAGL / AFP; instagram.com/_rl9