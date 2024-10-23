«Акрон» – частный клуб, но правительство региона окажет содействие в формате инфраструктуры. Планы еще в проработке». Губернатор Самарской области о помощи со стадионом
Самарская область окажет «Акрону» содействие в развитии инфраструктуры.
В текущем сезоне «Акрон» впервые в своей истории выступает в Премьер-лиге. При этом свои домашние матчи команда проводит в Самаре, поскольку стадионы в Тольятти и Жигулевске, где клуб играл в прошлом сезоне в Первой лиге, не соответствуют регламенту Мир РПЛ.
«Акрон» – частный клуб, но в формате инфраструктуры правительство региона будет оказывать ему содействие.
Мы обсуждаем с руководителем клуба планы, но пока о них рано говорить, они еще в проработке», – сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
«Акрон» будет играть на «Самара-Арене» домашние матчи РПЛ-2024/25: «Есть планы играть в Тольятти на своей арене. Строительство стадиона – долгая затея»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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