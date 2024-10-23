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«Акрон» – частный клуб, но правительство региона окажет содействие в формате инфраструктуры. Планы еще в проработке». Губернатор Самарской области о помощи со стадионом

Самарская область окажет «Акрону» содействие в развитии инфраструктуры.

В текущем сезоне «Акрон» впервые в своей истории выступает в Премьер-лиге. При этом свои домашние матчи команда проводит в Самаре, поскольку стадионы в Тольятти и Жигулевске, где клуб играл в прошлом сезоне в Первой лиге, не соответствуют регламенту Мир РПЛ.

«Акрон» – частный клуб, но в формате инфраструктуры правительство региона будет оказывать ему содействие.

Мы обсуждаем с руководителем клуба планы, но пока о них рано говорить, они еще в проработке», – сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Акрон» будет играть на «Самара-Арене» домашние матчи РПЛ-2024/25: «Есть планы играть в Тольятти на своей арене. Строительство стадиона – долгая затея»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
стадионы
Политика
деньги
logoАкрон
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«Акрон» будет играть на «Самара-Арене» домашние матчи РПЛ-2024/25: «Есть планы играть в Тольятти на своей арене. Строительство стадиона – долгая затея»
1614 июня, 10:49
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