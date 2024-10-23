Митрофанов о цене приглашения сборных на матч с Россией: «Примерно 10 млн рублей. Перелет, проживание и питание – три составляющих»
Максим Митрофанов рассказал, сколько стоит приглашение иностранной сборной.
«Стоимость складывается из трех составляющих. Это перелет, проживание и питание. Есть, конечно, всякие дополнительные вещи, но это капля в море. Дальше все зависит от логистической цепочки, откуда едет команда, количество пересадок, какая авиакомпания и так далее.
В целом, примерно в 10 млн рублей подобный выезд обойдется, если речь про делегацию в 45 человек. Сейчас билеты достаточно дорогие», – рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза.
В ноябре сборная России встретится с командой Сирии.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: РБК
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