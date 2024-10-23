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  • Митрофанов о данных ВЦИОМ: «Опрос можно использовать, чтобы РФС досталось поменьше денег от ставок. Есть данные по другим видам? А то, может, к спорту в России все равнодушны»
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Митрофанов о данных ВЦИОМ: «Опрос можно использовать, чтобы РФС досталось поменьше денег от ставок. Есть данные по другим видам? А то, может, к спорту в России все равнодушны»

Максим Митрофанов прокомментировал данные ВЦИОМ о падении интереса к футболу.

Согласно последнему проведенному опросу ВЦИОМ, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%.

Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).

«Одна из версий причин появления опроса ВЦИОМ такова: Министерство спорта РФ теперь будет через специальный фонд распределять по спортивным федерациям средства от ставок на зарубежные соревнования. И этот опрос кто-то может использовать для того, чтобы РФС из общего пирога досталось поменьше денег.

Я думаю, надо дождаться результатов заседания Совета при Президенте РФ в Уфе, на котором определенные методики распределения этих средств будут Минспорта РФ предложены и затем утверждены. Но если связывать эту методику с опросом ВЦИОМ, то интересно узнать, есть ли у них какие-то данные по интересу людей к другим видам спорта? И какие это данные? Надо тогда уж разбираться по каждому виду спорта, а не абстрактно по всему спорту. А то может оказаться, что к спорту в принципе в России все равнодушны. Но это не так!

Мы видим количество занимающихся, видим охват и доли телевизионных рейтингов, видим хорошую заполняемость стадионов на матчах сборной и на кубковых матчах, особенно с участием топовых клубов, которые над этим серьезно работают. И, кстати, министр спорта РФ уже выступил в интервью, сказав, что не понимает, что это за опрос, и что он не видит падения интереса к футболу. Поэтому мне кажется, что опрос ВЦИОМ был сделан не министерством и не под эту историю, о которой вы говорите», – сказал генеральный секретарь РФС.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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